Preservativi in carcere a Pavia per motivi terapeutici il Dap protesta | Rischio per la sicurezza Antigone | Il sesso in cella è un tabù
Centinaia di preservativi sono stati consegnati al dirigente sanitario del carcere di Pavia, per far sì che questi vengano distribuiti alle persone detenute per “motivi terapeutici”. L’iniziativa è stata voluta dalla direttrice della casa circondariale di Pavia, Stefania Mussio, ed è stata duramente criticata sia dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ( Dap ) che dal sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria. Al contrario, l’associazione Antigone ha sottolineato la ragionevolezza della misura: “Il sesso in carcere è trattato come se fosse un tabù. Ignorare che fa parte della vita ordinaria delle persone significa essere omertosi e ciechi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
