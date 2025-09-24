Presentazione del libro di Gaetano Cuffari ' I colori della notte'
Domenica 5 ottobre 2025, a partire dalle ore 19.00, appuntamento al Teatro Holy Tape Studios per la presentazione del libro di Gaetano Cuffari dal titolo 'I colori della notte'. Dialogheranno con l'autore Riccardo Di Mauro e Davide Spampinato. Nel corso dell'incontro si esibiranno anche alcune. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: presentazione - libro
Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa
"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale
L’evento, al tennis Club di viale della repubblica numerosi i curiosi intervenuti alla presentazione del libro di Bianchi e Togni. “Una leggenda dello sport massese“, l’omaggio al professor Giuseppe Borzoni
Sabato 27 settembre, ore 18 - Marzi Presentazione del libro "Giornali prigionieri" di Giuseppe Ferraro. Incontro con l'autore. Saluti: Teresa Sacco Introduce: Fabrizio Perri @Istituto Storia Risorgimento Italiano - Comitato Provinciale di Cosenza - facebook.com Vai su Facebook
?Presentazione libro: "Le aquile di Korcha" https://ift.tt/IqtCMBD #evento #takethedate - X Vai su X
Presentazione del libro di Gaetano Cuffari 'I colori della notte'; 'Troppi segreti per cui morire' - L'opera prima dello scrittore catanese Gaetano Cuffari.
’Piazza Ariostea’, la presentazione del libro di Gaetano Sateriale - Biblioteca Popolare Giardino e la Cooperativa ’Il Castello’ invitano alla presentazione del libro ’Piazza Ariostea’ di... Secondo ilrestodelcarlino.it