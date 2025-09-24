Presentato il rendiconto sociale Inps Abruzzo 2024 | Strumento essenziale per un welfare trasparente
Si è svolta questa mattina, all’auditorium del Gran Sasso Science Institute, la presentazione del rendiconto sociale Inps Abruzzo 2024, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Roberto Santangelo. L’iniziativa ha messo in luce l’impegno dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: presentato - rendiconto
Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024 presentato al GSSI L'AQUILA - Questa mattina, presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute, l’Assessore regionale al Welfare Roberto Santangelo ha partecipato ... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/rendico - facebook.com Vai su Facebook
Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024 presentato al GSSI abruzzonews.eu/rendiconto-soc… - X Vai su X
Presentato il rendiconto sociale Inps Abruzzo 2024: Strumento essenziale per un welfare trasparente; Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024 presentato al GSSI; Rendiconto sociale Inps: il lavoro cresce ma restano divari e precarietà.
Presentato il Rendiconto Sociale Inps Abruzzo 2024 nel segno della trasparenza e comunicazione con i cittadini - Ieri mattina, l’Assessore al Welfare della regione Abruzzo, Roberto Santangelo, ha partecipato alla presentazione del Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024 all'Auditorium del Gran Sasso Scien ... Scrive terremarsicane.it
Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024 presentato al GSSI - Presentati a L’Aquila dati su disoccupazione, contributi e impatto sociale. Segnala abruzzonews.eu