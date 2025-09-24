Presentato il film ‘Ag4in’ DeLa | Il film scudetto narra emozioni fino agli ultimi 90?
Tempo di lettura: 2 minuti “Il terzo scudetto è stato vinto dal Napoli con tante giornate di anticipo, è stato festeggiato più volte. Stavolta abbiamo deciso dall’inizio della stagione di girare un film e abbiamo avuto la suspense fino all’ultima partita, che rappresenta un plus nel racconto cinematografico”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, racconta la storia del film “Ag4in”, che esce oggi nei cinema e di cui è stata proiettata un’anteprima al Cinema Metropolitan, dove stasera alle 20 ci sarà la prima per il pubblico. De Laurentiis alla fine della proiezione del film realizzato dal regista Giuseppe Marco Albano, ha spiegato che “abbiamo deciso di narrare la storia contemporanea del Napoli da ora in poi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
