Presentata in conferenza stampa la stagione 2025-2026 del Teatro Brancaccio | musical comicità e icone senza tempo

Questa mattina, nella storica sede in via Merulana, è stata presentata in conferenza stampa la stagione 2025-2026 del Teatro Brancaccio di Roma. Sotto la direzione artistica di Alessandro Longobardi, al timone da ben tredici anni, il teatro si prepara a un nuovo anno ricco di spettacoli di vario genere, dal musical alla danza contemporanea, alla stand-up comedy. Longobardi appare fiducioso e pieno di rinnovate energie, dopo la pausa estiva: «Quella appena conclusa è stata una stagione che conferma i flussi 2324 con circa duecentotrentamila presenze. Un teatro vivo e ben gestito da Viola Produzioni». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Presentata in conferenza stampa la stagione 2025-2026 del Teatro Brancaccio: musical, comicità e icone senza tempo

In questa notizia si parla di: presentata - conferenza

Conferenza congiunta. Presentata Elena Proserpio Marchetti: "Spero in una sinergia con il territorio»

Presentata a Milano la prima edizione del Festival dello Spettacolo (24-26 ottobre): in conferenza stampa Carlo Mandelli, Tommaso Sacchi e Aldo Vitali hanno svelato anteprime, novità e un parterre di star senza precedenti Tra i protagonisti già annunciati: Fio - facebook.com Vai su Facebook

Teatro lirico, presentata la stagione 2025/2026 di OperaLombardia; Conferenza stampa stagione di prosa, danza e teatro ragazzi 2025/2026. Mercoledì 16 luglio, alle ore 11, nel foyer dell’Unione –; Da oltre 40 anni il teatro è dialettale: presentata la prossima stagione.

Reggio, presentata la nuova stagione dell’OdA. Piromalli: ‘Una sfida, ma anche una gioia’ - "Obiettivo offrire un teatro di qualità, capace di emozionare e far riflettere, ma anche di regalare un’ora e mezza di serenità a chi ne ha bisogno”. Segnala citynow.it

Presentata la 40esima stagione teatrale del Vaccaj - Nel corso della conferenza stampa l’assessore alla cultura Fabio Tiberi ha sottolineato “la volontà di riaffermare la voca ... Secondo youtvrs.it