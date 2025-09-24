Prepariamoci alle eclissi solari un concorso per gli studenti
"Quando il buio incontra la luce", è il titolo del X Concorso indetto dall’ Associazione astronomica del Rubicone. L’iniziativa è rivolta alle classi quinte della scuola primaria dei Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo e Gambettola. Il tema del concorso richiama le eclissi solari e anticipa i fenomeni astronomici che saranno visibili in Europa il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027. Il concorso è stato presentato dal presidente Aar Matteo Montemaggi e dall’ingegnere Paolo Morini, membro di Associazione Ravennate astrofili, Planetario di Ravenna e Unione astrofili italiani, nonchè responsabile della "Rete di Eratostene", che ha illustrato le attività del Planetario e i progetti didattici promossi dall’Unione Astrofili Italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La “luna di sangue” di questa sera,e la prossima eclissi di sole, influenzeranno,positivamente,quattro segni “mutevoli”…Pesci,Vergine,Sagittario,Gemelli. Prepariamoci a un periodo molto lungo di cambiamenti.. Io inizierò cambiando il copri divano… Ciao po - facebook.com Vai su Facebook
