Prendersi cura di sé stessi dell' altro e dell' ambiente è il filo conduttore della Bright-Night 2025

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 24 settembre 2025 –  , la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell'Università di Siena, che torna venerdì 26 settembre con un ricco programma di appuntamenti ad Arezzo e San Giovanni Valdarno. Durante la Bright-Night saranno molte le iniziative in programma dedicate a studentesse e studenti, ragazze e ragazzi e, più in generale, a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino il mondo ei protagonisti della ricerca scientifica. Le proposte dell'Università di Siena si terranno in contemporanea anche a Siena ea Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prendersi cura di s233 stessi dell altro e dell ambiente 232 il filo conduttore della bright night 2025

© Lanazione.it - “Prendersi cura”, di sé stessi, dell'altro e dell'ambiente” è il filo conduttore della Bright-Night 2025

In questa notizia si parla di: prendersi - cura

Come prendersi cura dei pennelli per un nail art impeccabile

Spa per Lui a Torino: 5 centri per rilassarsi e prendersi cura di sé

5 consigli green per prendersi cura delle piante di casa

prendersi cura s233 stessi“Prendersi cura”, di sé stessi, dell'altro e dell'ambiente” è il filo conduttore della Bright-Night 2025 - Arezzo, 24 settembre 2025 – “Prendersi cura”, di sé stessi, dell'altro e dell'ambiente” è il filo conduttore della Bright- Secondo lanazione.it

Quanto ti prendi cura di te? 12 strategie efficaci per migliorarsi la vita - “Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”: mai banali le parole dello storico speaker motivazionale statunitense Jim Rohn. Lo riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Prendersi Cura S233 Stessi