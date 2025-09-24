Premio Leonardo 2025 appuntamento con Licia Colò al Centro Sociale di Salerno

Scienza, divulgazione e memoria al Centro Sociale di Salerno venerdì 26 settembre per la IX edizione del Premio Leonardo.  Mancano solo due giorni alla IX edizione del Premio Leonardo, in programma venerdì 26 settembre alle 18.30 presso il Teatro Auditorium del Centro Sociale di Salerno (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Una serata che si . 🔗 Leggi su 2anews.it

I riflettori si accenderanno su cinque figure di primo piano: il geologo e mineralogista Luca Bindi (Premio per la ricerca scientifica), la giornalista e ...

Torna a Salerno il Premio Leonardo, il prestigioso riconoscimento che mette al centro la scienza, la conoscenza e la responsabilità verso il futuro.

