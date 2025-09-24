Premio Battaglia vince lo studente Giulio Vannucci
Giulio Vannucci, studente iscritto al corso di laurea triennale in Economia e Management (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali) dell’Università degli studi di Parma, si è aggiudicato la 39? edizione del Premio Battaglia, sul tema “A 150 anni dalla nascita, l’attualità degli insegnamenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In un'intervista esclusiva a Vatican News, la Premio Nobel per la Pace riflette sui progressi e le sfide nella battaglia per l'istruzione femminile, dall'Afghanistan devastato dai talebani alle zone di guerra che privano milioni di bambini del loro futuro educativo
Al Gran Premio le Ferrari in blu per celebrare Lauda: pronti alla battaglia con le McLaren
Il Premio Arene Decoloniali 2025 è stato assegnato al documentario Adwa – An African Victory (1999) di Haile Gerima, che racconta la storica vittoria dell’Etiopia contro l’invasione coloniale italiana nella battaglia di Adwa del 1896. Un film simbolo di libertà e - facebook.com Vai su Facebook
Conosci il Premio Battaglia? Possono partecipare gli studenti di una delle sedi universitarie dell'Emilia Romagna, della Liguria o della Lombardia che, entro venerdì 29 maggio 2026, faranno pervenire il proprio elaborato scritto. Scopri il bando al link http://bit.l - X Vai su X
