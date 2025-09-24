Premio Battaglia vince lo studente Giulio Vannucci

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulio Vannucci, studente iscritto al corso di laurea triennale in Economia e Management (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali) dell’Università degli studi di Parma, si è aggiudicato la 39? edizione del Premio Battaglia, sul tema “A 150 anni dalla nascita, l’attualità degli insegnamenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premio - battaglia

In un'intervista esclusiva a Vatican News, la Premio Nobel per la Pace riflette sui progressi e le sfide nella battaglia per l'istruzione femminile, dall'Afghanistan devastato dai talebani alle zone di guerra che privano milioni di bambini del loro futuro educativo

Al Gran Premio le Ferrari in blu per celebrare Lauda: pronti alla battaglia con le McLaren

Premio Battaglia, vince lo studente Giulio Vannucci; Memorial Così è la vita premiati gli studenti del Cassiodoro-Don Bosco: ecco chi sono; Il reggino Alfredo Caccamo vince il premio nazionale Leopardi.

Cerca Video su questo argomento: Premio Battaglia Vince Studente