premi e mascalzonate

Se a un'orrenda mascalzonata come quella del 7 ottobre fosse mai concesso il premio della vittoria e del riconoscimento ufficiale della Palestina di Hamas, allora la mente umana non riuscirebbe mai, nemmeno lontanamente, a immaginare in quale contorto abisso il più raccapricciante dei farabutti, gente diciamo tipo noi, potrebbe andare a scovare una canagliata equivalente nel caso contrario.

