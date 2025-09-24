Premariacco violenza sessuale su una minorenne | chiuso un noto locale della provincia di Udine
Sospesa per venti giorni la licenza di un locale di Premariacco dopo rissa e violenza sessuale che hanno coinvolto due minori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
