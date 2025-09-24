Pregliasco | Superare visione negativa mascherina usarla se e quando serve

Milano, 24 set. (Adnkronos Salute) - "Ormai la visione della mascherina è polarizzata: c'è chi dice che non serve, c'è chi la mette e magari a volte la usa anche in momenti non utili spinto dall'angoscia e dalla paura" di contagiarsi. "Io credo che vada usata come usiamo gli occhiali da sole: se ser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pregliasco: "Superare visione negativa mascherina, usarla se e quando serve"

In questa notizia si parla di: pregliasco - superare

Pregliasco, 'superare visione negativa mascherina, usarla se e quando serve'; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

Pregliasco, 'superare visione negativa mascherina, usarla se e quando serve' - 'Ormai la visione della mascherina è polarizzata: c'è chi dice che non serve, c'è chi la mette e magari a volte la usa anche in momenti non utili spinto dall'angoscia e dalla paura' di contagiarsi. Lo riporta msn.com