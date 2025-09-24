Pregliasco lancia l’allarme | Attesi 16 milioni di contagi Cosa succederà in Italia
La stagione fredda è appena iniziata, ma i primi segnali non sono incoraggianti. I laboratori italiani hanno già isolato alcuni casi sporadici di influenza, anticipando quello che potrebbe trasformarsi in un’ondata imponente. Il virologo Fabrizio Pregliasco, tra le voci più autorevoli in tema di malattie respiratorie, ha tracciato un quadro che lascia poco spazio all’ottimismo: l’Italia si prepara a vivere una nuova stagione difficile, con milioni di persone costrette a fare i conti con febbre, tosse e raffreddore. Leggi anche: “Non c’è partita”. Regionali, ecco i sondaggi: chi viene premiato e chi no Leggi anche: Gigi D’Alessio, l’annuncio in lacrime al concerto (VIDEO) Le previsioni del virologo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: pregliasco - lancia
“Picco in arrivo, milioni di contagi in Italia”. Pregliasco lancia l’allarme: “Cosa ci aspetta”
INFLUENZA . L' APPELLO DEI MEDICI:" ESSENZIALE: IMMUNIZZARSI ATTRAVERSO LA VACCINAZIONE" lL MONITO DI SIMEU e DEL PROF. PREGLIASCO Nell' emisfero australe, dove ora è inverno, si è registrato un netto incremento delle ospedalizzazio - facebook.com Vai su Facebook
Picco in arrivo milioni di contagi in Italia Pregliasco lancia l’allarme | Cosa ci aspetta.