Preghiera della sera 24 Settembre 2025 | Signore stammi vicino
“Signore stammi vicino”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - sera
Preghiera della sera 2 Luglio 2025: “Veglia su di me”
Preghiera della sera del 3 Luglio 2025: “Illumina questa notte”
Preghiera della sera del 4 Luglio 2025: “Aiutami a seguirti”
23/9/25. Questa sera alle 20 si tiene a Gorizia la Veglia di preghiera, introdotta da alcuni saluti istituzionali e dalla firma dell’Appello per la pace delle Chiese in Italia, Slovenia e Croazia. Diretta sul canale Youtube della Conferenza Episcopale Italiana, https:// - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: questa sera a Milano veglia di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio con associazioni e movimenti cattolici - AgenSIR - X Vai su X
Veglia di preghiera per Kevin Colombo, il ricordo dei motociclisti bergamaschi. Sabato 27 i funerali; Nella chiesa di San Luca a Pavia la preghiera per la pace a Gaza; Taranto in preghiera per la Beata Vergine Addolorata. Tutte le foto.
Preghiera della sera 24 Settembre 2025: “Signore stammi vicino” - Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Spirito ... Scrive lalucedimaria.it
Veglia di preghiera per Kevin Colombo, il ricordo dei motociclisti bergamaschi - Nella serata di mercoledì 24 settembre a Madone il ricordo del 29enne di Villa d’Adda morto in un incidente in moto. Come scrive ecodibergamo.it