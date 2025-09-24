Predator | Badlands il regista rivela se ci sarà anche uno Xenomorfo

Il regista di Predator: Badlands, Dan Trachtenberg, risponde alla domanda se il film riservi qualche sorpresa legata agli Xenomorfi. Ultimo capitolo della saga di Predator dopo Prey (2022) dello stesso Trachtenberg, il film racconta la storia di un giovane Yautja di nome Dek ( Dimitrius Schuster-Koloamatangi ) alla ricerca del nemico definitivo dopo essere stato rifiutato dal suo clan. Una delle principali rivelazioni del trailer di Predator: Badlands è che il film avrà un importante crossover con la saga di Alien sotto forma di Thia ( Elle Fanning ), un androide della Weyland-Yutani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

