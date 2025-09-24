Predator | Badlands ci sarà spazio anche per gli Xenomorfi di Alien? La risposta del regista

Secondo molti, i collegamenti con il franchise di Ridley Scott saranno molto più di quelli che il pubblico già si aspetta di notare Ormai manca davvero poco all'arrivo in sala di Predator: Badlands, ma in tanti si stanno chiedendo se nel corso della narrazione vedremo spuntare a un certo punto anche gli Xenomorfi di Alien, visto che il collegamento tra i due franchise è stato già confermato dai trailer. Ultimo capitolo della saga di Predator dopo Prey (2022), il film in uscita segue le vicende di un giovane Yautja di nome Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) alla ricerca del nemico definitivo dopo essere stato rifiutato dal suo clan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Predator: Badlands, ci sarà spazio anche per gli Xenomorfi di Alien? La risposta del regista

In questa notizia si parla di: predator - badlands

Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga

Predator: 8 personaggi che potrebbero tornare nei badlands

Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!

Predator: Badlands, secondo le parole del regista, si ispira anche a un videogioco molto famoso dell'era PS2: parliamo di Shadow of the Colossus. - facebook.com Vai su Facebook

Predator: Badlands, ci sarà spazio anche per gli Xenomorfi di Alien? La risposta del regista - Secondo molti, i collegamenti con il franchise di Ridley Scott saranno molto più di quelli che il pubblico già si aspetta di notare ... Scrive movieplayer.it

Il regista di Predator: Badlands svela chi è il protagonsita e di nuovo è una scelta particolare - Predator: Badlands continuerà ciò che il regista Dan Trachtenberg ha fatto con Prey, ovvero scegliere un personaggio principale particolare, che forse alcuni non si aspettano. Riporta multiplayer.it