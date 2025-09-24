Predator | Badlands ci sarà spazio anche per gli Xenomorfi di Alien? La risposta del regista

Movieplayer.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo molti, i collegamenti con il franchise di Ridley Scott saranno molto più di quelli che il pubblico già si aspetta di notare Ormai manca davvero poco all'arrivo in sala di Predator: Badlands, ma in tanti si stanno chiedendo se nel corso della narrazione vedremo spuntare a un certo punto anche gli Xenomorfi di Alien, visto che il collegamento tra i due franchise è stato già confermato dai trailer. Ultimo capitolo della saga di Predator dopo Prey (2022), il film in uscita segue le vicende di un giovane Yautja di nome Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) alla ricerca del nemico definitivo dopo essere stato rifiutato dal suo clan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

predator badlands ci sar224 spazio anche per gli xenomorfi di alien la risposta del regista

© Movieplayer.it - Predator: Badlands, ci sarà spazio anche per gli Xenomorfi di Alien? La risposta del regista

In questa notizia si parla di: predator - badlands

Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga

Predator: 8 personaggi che potrebbero tornare nei badlands

Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!

Predator: Badlands, ci sarà spazio anche per gli Xenomorfi di Alien? La risposta del regista - Secondo molti, i collegamenti con il franchise di Ridley Scott saranno molto più di quelli che il pubblico già si aspetta di notare ... Scrive movieplayer.it

Il regista di Predator: Badlands svela chi è il protagonsita e di nuovo è una scelta particolare - Predator: Badlands continuerà ciò che il regista Dan Trachtenberg ha fatto con Prey, ovvero scegliere un personaggio principale particolare, che forse alcuni non si aspettano. Riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Predator Badlands Sar224 Spazio