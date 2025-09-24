Predappio tanti eventi ai laboratori ’Ciclope’
Predappio sarà ancora una volta al centro degli eventi organizzati nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori che è in calendario questo venerdì. Voluta fermamente dalla Commissione Europea, la Notte della Ricerca è un’occasione per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica, in un contesto informale, adatto anche ai meno esperti. Unico ingrediente indispensabile: una buona dose di curiosità. Come già nelle edizioni precedenti, Predappio sarà protagonista con una apertura straordinaria del Laboratorio Ciclope nelle Gallerie Caproni, la struttura scientifica dell’ università di Bologna che, in collaborazione con le migliori agenzie e università del mondo, studia gli esperimenti sugli effetti della turbolenza, i cui risultati interessano le industrie meccaniche, aerospaziali e il meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: predappio - tanti
Da ottobre a giugno riapre tutti i pomeriggi, a Predappio, uno spazio rivolto a bambini e ragazzi con tanti laboratori e attività - facebook.com Vai su Facebook
Predappio, tanti eventi ai laboratori ’Ciclope’; Per la Notte Europea dei Ricercatori Forlì e Predappio si trasformano in laboratori della scienza; Il festival 'Inno al perdersi' approda alle gallerie dell'Ex Caproni tra laboratori e proiezioni di Miyazaki.
Predappio, tanti eventi ai laboratori ’Ciclope’ - Venerdì, nell’ambito degli eventi per la ’Notte europea della ricerca’, visite guidate alla Caproni, esperimenti di fisica nucleare e degustazioni. Si legge su msn.com
Turisti anche dalla Puglia. Laboratori e l’arte del tè Tanti eventi sold-out - "Padre e figlio ci hanno chiesto informazioni sulla sfilata del Dragone", riferisce l’assessora al turismo Chiara Bartalini ... Lo riporta lanazione.it