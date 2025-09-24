Predappio sarà ancora una volta al centro degli eventi organizzati nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori che è in calendario questo venerdì. Voluta fermamente dalla Commissione Europea, la Notte della Ricerca è un’occasione per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica, in un contesto informale, adatto anche ai meno esperti. Unico ingrediente indispensabile: una buona dose di curiosità. Come già nelle edizioni precedenti, Predappio sarà protagonista con una apertura straordinaria del Laboratorio Ciclope nelle Gallerie Caproni, la struttura scientifica dell’ università di Bologna che, in collaborazione con le migliori agenzie e università del mondo, studia gli esperimenti sugli effetti della turbolenza, i cui risultati interessano le industrie meccaniche, aerospaziali e il meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Predappio, tanti eventi ai laboratori ’Ciclope’