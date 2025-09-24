Precari per anni | docenti risarciti dal ministero

Le ultime sentenze sono arrivate ieri e sono quasi tutte in fotocopia. Con il ministero dell’Istruzione condannato, in tutti i casi, a risarcire i professori di religione per i tanti, troppi anni di precariato. La battaglia legale degli insegnanti contro le mancata assunzioni va avanti da anni. Uno primi a vincere la causa contro il ministero era stato (a gennaio) Manuel Mussoni, insegnante di religione e da paio di anni dirigente presso le scuole ’Maestre pie’. Dopo di lui, molti altri hanno vinto il ricorso per la mancata stabilizzazione. Ieri le ultime sentenze il giudice del lavoro Lucio Ardigò (nella foto) ha condannato il ministero dell’Istruzione risarcire i danni agli insegnanti di religione rimasti precari per un periodo di gran lunga superiore a 3 anni, limite massimo consentito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precari per anni: docenti risarciti dal ministero

