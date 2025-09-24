Prato due giorni di visite guidate alla scoperta del patrimonio cittadino
Prato, 24 settembre 2025 - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale europea, promossa da Consiglio d'Europa e Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura. Un evento che coinvolge le città e le istituzioni culturali di tutta l’Unione Europea: nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura, pubblici e privati. Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l'arte di costruire”: un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un'opportunità per riscoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prato - giorni
Il viaggio del Mengo. Musica ed emozioni nella ‘6 giorni’ del Prato tra giovani e big
Tortura e stupra per giorni il compagno di cella minacciandolo con il rasoio: terrore nel carcere di Prato
Atti osceni in un giardino pubblico di Prato recensito in sito d'incontri: in sette multati in tre giorni per 70mila euro
Prato Campus Week 2025 La Festa delle Università a Prato sta per tornare! Dal 22 al 26 settembre, tre giorni di eventi aperti a tutti, all'insegna di sport, sostenibilità e divertimento. ? ?Ecco il programma: ?Lunedì 22 settembre - Prato Campus R - facebook.com Vai su Facebook
Prato, due giorni di visite guidate alla scoperta del patrimonio cittadino; Cervia Archeologica open day a Prato della Rosa il 20 e 28 agosto; Padova si trasforma nel “Villaggio della Salute”: due giorni di prevenzione, informazione e benessere in Prato della Valle.
Prato, due giorni di visite guidate alla scoperta del patrimonio cittadino - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale europea, promossa ... Scrive lanazione.it
Due giorni fra buon cibo e arte. Torna "Da chiostro a chiostro": "Valorizziamo le nostre eccellenze" - Appuntamento lunedì e martedì con la rassegna enogastronomica promossa da Confesercenti che si svolgerà al Convitto Cicognini e al San Niccolò. Segnala lanazione.it