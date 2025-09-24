pragmata si mostra nel nuovo trailer al capcom online program del tgs 2025

Durante il Capcom Online Program del Tokyo Game Show 2025 è stato mostrato un nuovo trailer di Pragmata, la nuova IP di Capcom che unisce azione, fantascienza e meccaniche di hacking. Nel filmato vediamo Diana, la piccola androide bionda, potenziarsi e fornire supporto a Hugh durante le battaglie. Diana non solo combatte, ma interagisce direttamente con il giocatore tramite suggerimenti vocali, indicando ad esempio quando saltare per evitare un nemico o come deviare un missile contro gli avversari. Come abbiamo evidenziato nella nostra anteprima della Gamescom 2025, il cuore del gameplay ruota attorno a un mix tra azione dinamica e strategia: oltre all’uso dei potenziamenti per rendere più efficaci gli scontri, sarà fondamentale hackerare i nemici per ridurre la loro forza e aprire nuove opportunità tattiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it

