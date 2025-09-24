Praga il Lifetime Achievement in Cinema di AmiCorti a Hossein Soleimani all’ELI Beamlines

Nella capitale ceca, il Festival Internazionale AmiCorti d’Italia ha conferito a Hossein Soleimani il Lifetime Achievement in Cinema Award, con una cerimonia ospitata allELI Beamlines Laser Centre di Dolní B?ežany. Un riconoscimento solenne, celebrato nel giorno del compleanno dell’artista e pensato come momento di dialogo tra cinema, musica e culture. Il riconoscimento e le motivazioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

