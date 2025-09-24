Pozzanghera pericolosa in via Schillaci dopo ogni pioggia
Dopo ogni pioggia il tratto finale di via Schillaci, che porta al lungomare Barcarello, diventa una piscina, un tratto assolutamente impraticabile. L'acqua ristagna per molti giorni e successivamente questo tratto diventa ancora più pericoloso poiché si deposita sul fondo il fango, molto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
