Powell frena su taglio tassi Rischi da valore azioni troppo elevato

“I rischi a breve termine per l’inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l’occupazione al ribasso: una  situazione difficile. I rischi bilaterali implicano che  non esiste un percorso privo di rischi “. È il passaggio chiave dell’intervento del  presidente della Fed Jerome Powell, che ad un evento in Rhode Island ha rilasciato commenti in linea con quanto dichiarato la scorsa settimana nella conferenza stampa successiva alla riunione di settembre della Fed, non fornendo indicazioni sul percorso dei tassi. “Se allentiamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull’inflazione e dover invertire la rotta in seguito per ripristinare completamente l’inflazione al 2% – ha spiegato – Se manteniamo una politica restrittiva troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

