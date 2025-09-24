Potevamo fare meglio Rivalità con Meret? Vi spiego Milinkovic Savic non lascia dubbi | le parole del portiere del Napoli

Il portiere serbo ha le idee chiare, l’analisi dell’inizio di stagione e sul suo ambientamento a Napoli. Con due partite all’atti o in maglia Napoli, Vanja Milinkovic Savic continua a giocarsi quotidianamente il posto con il suo “rivale” Alex Meret. Un ballottaggio dichiarato fin dall’inizio e che oggi alimenta ogni weekend la competitività dei due giganti tra i pali delle porte azzurre. Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di Radio CRC dove ha analizzato questo inizio di stagione ma anche il suo ambientamento a Napoli. “ Il Maradona è sempre bello, anche quando venivo da avversario. Ora che faccio parte del Napoli è ancora più particolare: non vedo l’ora di esordire in casa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Potevamo fare meglio. Rivalità con Meret? Vi spiego”, Milinkovic Savic non lascia dubbi: le parole del portiere del Napoli

