Possessione demoniaca | l’esorcismo è un ministero necessario la Chiesa si mobilita contro il maligno

Papa Leone XIV, in un recente messaggio indirizzato all' Associazione Internazionale Esorcisti, ha definito il loro servizio "delicato" e " quanto mai necessario ". Questo messaggio, inviato al convegno internazionale tenutosi a Sacrofano, sottolinea l'importanza che il rito dell'esorcismo e dell'"accompagnamento dei fedeli nella loro sofferenza" riveste per la Chiesa, ribadendo l'apprezzamento del Pontefice per questo "ministero di liberazione e consolazione". L'esorcismo, inteso come pratica rituale per scacciare presenze demoniache da persone, animali o luoghi, ha radici antiche e attraversa diverse culture e religioni.

