Lisbona (Portogallo) 24 settembre 2025 – Ottimo avvio, ma non di certo la perfezione cui aspira sempre uno come José Mourinho. Il tecnico portoghese ritorna in patria e lo fa sulla panchina delle Aquile di Lisbona in uno dei trasferimenti più discussi della storia del calcio lusitano. Leggenda del Porto, accolto non più di dieci giorni fa all'Estadio Do Dragao come l'eroe che è per i tifosi biancoblù, in un colpo di scena il 18 settembre ha firmato con gli storici rivali del Benfica. Il tecnico portoghese è così tornato in patria, cambiando però bandiera, appena tre settimane dopo l'esonero dal Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Portogallo: quattro punti in due gare. La prima settimana di Mourinho al Benfica