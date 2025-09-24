Porto Empedocle stato di agitazione dei dipendenti comunali | Promesse mai mantenute

Agrigentonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritardi, mancate risposte alle sollecitazioni e servizi per i cittadini a rischio. È questo il quadro denunciato dai dipendenti del Comune di Porto Empedocle che hanno proclamato lo stato di agitazione a seguito di un’assemblea organizzata dalle sigle sindacali.Al centro della protesta la mancata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Porto Empedocle, proclamato lo stato di agitazione del personale del Comune - Ritardi, mancate risposte alle sollecitazioni dei lavoratori e servizi per i cittadini a rischio: proclamato lo stato di agitazione del personale del Comune di Porto Empedocle. Riporta grandangoloagrigento.it

porto empedocle stato agitazionePorto Empedocle, sequestrato dai finanzieri il cantiere della pista ciclabile - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Secondo lasicilia.it

