Porto Empedocle stato di agitazione dei dipendenti comunali | Promesse mai mantenute
Ritardi, mancate risposte alle sollecitazioni e servizi per i cittadini a rischio. È questo il quadro denunciato dai dipendenti del Comune di Porto Empedocle che hanno proclamato lo stato di agitazione a seguito di un’assemblea organizzata dalle sigle sindacali.Al centro della protesta la mancata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
