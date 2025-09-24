Porto di Livorno la Slnc Severn non attraccherà Il prefetto Dionisi | Ora stop al presidio

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha chiesto alle organizzazioni sindacali la cessazione del presidio in atto al porto di Livorno. Nella giornata di mercoledì 24 settembre, infatti, sono andate avanti le interlocuzioni da parte del rappresentante del governo sia con le competenti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave militare americana con armi per Camp Darby; Nave “Slnc Severn”, continua il presidio nel porto di Livorno, sindacati: Scongiurato per il momento l'attracco; Porto di Livorno, la Slnc Severn non attraccherà. Il prefetto Dionisi: Ora stop al presidio.

Altra destinazione per la Severn, Salvetti: un messaggio che parte da Livorno e arriva agli altri porti - Livorno 24 settembre 2025 Altra destinazione per la Severn, Salvetti: un messaggio che parte da Livorno e arriva agli altri porti Livorno ha gridato no alla guerra e al genocidio a Gaza e il sindaco ... Riporta livornopress.it

Presidio a oltranza contro la nave americana - LIVORNO : L'arrivo della Slnc Severn è previsto per le 21 di oggi. Secondo toscanamedianews.it