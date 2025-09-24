Porti Latrofa Mar Tirreno Centro Set incontra Segretario generale Coni Mornati

(Adnkronos) – Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha incontrato a Roma il Segretario generale del CONI, Carlo Mornati, in un primo incontro conoscitivo e preparativo finalizzato a formalizzare una intesa di collaborazione tra AdSP e Coni. “Il binomio sport e porto non solo è possibile, ma ha . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it