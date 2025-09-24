Portafoglio perso da una 14enne ritrovato e restituito da Amin a San Costanzo La mamma | Porto a cena lui e la sua famiglia grata per il suo gesto

24 set 2025

SAN COSTANZO Ha suscitato gratitudine e simpatia il gesto del giovane che l?altra sera ha recuperato un portafoglio smarrito da una ragazza di 14 anni al Cesano consegnandolo in una caserma. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Portafoglio perso da una 14enne, ritrovato e restituito da Amin a San Costanzo. La mamma: «Porto a cena lui e la sua famiglia, grata per il suo gesto»

