Portafoglio perso da una 14enne ritrovato e restituito da Amin a San Costanzo La mamma | Porto a cena lui e la sua famiglia grata per il suo gesto

SAN COSTANZO Ha suscitato gratitudine e simpatia il gesto del giovane che l?altra sera ha recuperato un portafoglio smarrito da una ragazza di 14 anni al Cesano consegnandolo in una caserma.

