Porta la figlia a scuola e si ferma sulle strisce per vederla entrare | papà multato esplode il caso

Ha accompagnato la figlia di sette anni a scuola, ha atteso – come tanti altri genitori – che la bambina entrasse nell'istituto, e una volta tornato a casa ha trovato una multa: colpa di una sosta sulle strisce pedonali. Fin qui, potrebbe sembrare una scena comune, ma c'è un dettaglio che cambia tutto: Michele Vilardi, 40 anni, non era in auto, né in moto. Era a piedi. Eppure, questo non è bastato a evitargli una sanzione da 27 euro. La vicenda è accaduta la mattina di lunedì 22 settembre a Orbetello, davanti alla scuola De Amicis. Vilardi, come ogni giorno, ha accompagnato la figlia e si è fermato qualche minuto all'esterno della scuola per assicurarsi che entrasse, come richiesto in quella giornata particolare.

