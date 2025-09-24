Porta il cibo ai cani e viene assalita | azzannata al braccio dai Rottweiler

Ferrara, 24 settembre 2025 – Un gesto comune e quotidiano come quello di dare da mangiare ai propri cani si è tramutato in un dramma per una donna di 49 anni. I due animali, di razza Rottweiler, l’hanno infatti azzannata a un braccio, provocandole gravi ferite per le quali è stata trasportata all’ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverata sotto osservazione da parte dei medici. Il tutto è accaduto nella mattinata di lunedì, in un’abitazione di Massa Fiscaglia. Come ogni giorno, la malcapitata protagonista di questa vicenda si è avvicinata ai due Rottweiler per dar loro da mangiare. Nel farlo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accidentalmente pestato la zampa di uno dei due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porta il cibo ai cani e viene assalita: azzannata al braccio dai Rottweiler

