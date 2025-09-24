Porta Capuana | sorpreso con numerosi capi di note griffe contraffatti Denunciato un uomo dalla Polizia di Stato

Porta Capuana: sorpreso con numerosi capi contraffatti di note griffe, denunciato un uomo dalla Polizia di Stato. Nella mattinata di domenica, la Polizia di Stato ha denunciato un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, per ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Candida, hanno notato un uomo con delle grosse buste; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it