Porta Capuana | sorpreso con numerosi capi di note griffe contraffatti Denunciato un uomo dalla Polizia di Stato

Porta Capuana: sorpreso con numerosi capi contraffatti di note griffe, denunciato un uomo dalla Polizia di Stato. Nella mattinata di domenica, la Polizia di Stato ha denunciato un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, per ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Candida, hanno notato un uomo con delle grosse buste; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 50enne
Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato
Agguato nella notte a Porta Capuana: 27enne ucciso con una coltellata al torace
sabato 20 settembre ore 10:30 visita guidata alla Chiesa di Santa Caterina a Formiello e Porta Capuana Costo 13€ a persona (include guida e ticket chiesa) prenotazione obbligatoria tel sms whatsapp 3770994320 per tutte le altre info clicca qui https://f - facebook.com Vai su Facebook
Napoli Porta Capuana, sorpreso a vendere droga: arrestato 56enne - Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Colletta, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che ... Riporta ilmattino.it