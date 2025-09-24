Come il Chelsea, contro il Lincoln, e il Man City, contro l’Huddersfield, anche per l’Arsenal c’è un avversario di terza serie da affrontare fuori casa in Carabao Cup, con la differenza che il Port Vale è messo molto peggio in classifica. The Valiants sono infatti un club neopromosso dalla League Two che ha iniziato la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Port Vale-Arsenal (EFL Cup, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Saka ed Eze dal 1?, Dowman in panchina