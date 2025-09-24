Porsche ritarda il lancio della nuova piattaforma elettrica e dei nuovi modelli

Ritardi nello sviluppo del software per la piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) obbligano Porsche (e gli altri marchi del gruppo Volkswagen) ad un ritardo nel lancio dei nuovi modelli, con un impatto potenzialmente molto grave per l'immagine e la profittabilità del marchio. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Porsche ritarda il lancio della nuova piattaforma elettrica e dei nuovi modelli

In questa notizia si parla di: porsche - ritarda

La Sposa ritarda e il Prete comincia la messa senza la Sposa. La sposa ci mette un po’ di tempo a scendere dall’auto per via dell’abito, il prete inizia la messa senza di lei: “In chiesa c’erano fedeli non per le nozze” Non era lontana, anzi era proprio davanti all - facebook.com Vai su Facebook

Porsche ritarda il lancio della nuova piattaforma elettrica e dei nuovi modelli; Nuova Volkswagen Golf elettrica in ritardo, ecco cosa sta succedendo; Porsche costretta a ritardare il lancio dei modelli elettrici: non sono dinamici come quelli ICE.

Porsche ritarda il lancio della nuova piattaforma elettrica e dei nuovi modelli - Ritardi nello sviluppo del software per la piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) obbligano Porsche (e gli altri marchi del gruppo Volkswagen) ad un ritardo nel lancio dei nuovi modelli, con un i ... Secondo dmove.it

Auto, Porsche rinvia i piani per l’elettrico e manda in rosso l’intero settore in borsa - La decisione di Porsche di posticipare il lancio di nuovi modelli elettrici ha causato un calo del 5,1% delle sue azioni e del 5,7% di Volkswagen, influenzando negativamente l'intero settore automobil ... Segnala milanofinanza.it