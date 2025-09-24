Ponte sullo stretto tutto stravolto! Il colpo di scena
Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina subisce un brusco colpo di scena: un pronunciamento della Corte dei conti mette in pausa l’intera procedura, lasciando in sospeso tempi, costi e futuri sviluppi dell’opera. Ma quali criticità hanno spinto l’organo di controllo a intervenire? Scopriamo tutti i dettagli e le implicazioni per il governo e per l’Italia. Leggi anche: Pregliasco lancia l’allarme: “Attesi 16 milioni di contagi”. Cosa succederà in Italia Leggi anche: Flotilla, arriva la decisione del governo italiano La Corte dei conti blocca la delibera del Cipess. La Corte dei conti ha espresso un parere negativo sulla delibera del Cipess che avrebbe dovuto dare il via libera definitivo all’opera, imponendo al governo Meloni di fornire chiarimenti entro 20 giorni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue
Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - X Vai su X
PONTE SULLO STRETTO | Bonelli definisce «grave e pericolosa» la posizione della società, che avrebbe persino sostenuto che la qualifica di parlamentare non legittimi l’accesso a documenti amministrativi - facebook.com Vai su Facebook
L’oro di Erdogan | Il business dell’edilizia ha stravolto la Turchia.
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione» - In un documento alla presidenza del Consiglio dei ministri, la magistratura contabile sottolinea la necessità ... Come scrive msn.com
Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti stoppa il progetto: “Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali - È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati ... Segnala fanpage.it