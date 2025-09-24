Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina subisce un brusco colpo di scena: un pronunciamento della Corte dei conti mette in pausa l’intera procedura, lasciando in sospeso tempi, costi e futuri sviluppi dell’opera. Ma quali criticità hanno spinto l’organo di controllo a intervenire? Scopriamo tutti i dettagli e le implicazioni per il governo e per l’Italia. Leggi anche: Pregliasco lancia l’allarme: “Attesi 16 milioni di contagi”. Cosa succederà in Italia Leggi anche: Flotilla, arriva la decisione del governo italiano La Corte dei conti blocca la delibera del Cipess. La Corte dei conti ha espresso un parere negativo sulla delibera del Cipess che avrebbe dovuto dare il via libera definitivo all’opera, imponendo al governo Meloni di fornire chiarimenti entro 20 giorni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ponte sullo stretto, tutto stravolto! Il colpo di scena