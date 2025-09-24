Ponte sullo Stretto stop della Corte dei Conti | Governo chiarisca su costi e vincoli ambientali

La delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto è stata respinta dalla Corte dei Conti, che in cinque pagine di osservazioni ha segnalato criticità di carattere tecnico e procedurale. La decisione, giudicata dal Pd come «una sonora bocciatura», rilancia i dubbi già sollevati sulla «tenuta economica dell’opera», sulla «conformità alle norme comunitarie e sugli aspetti ambientali». I magistrati hanno così invitato l’organismo interministeriale a ritirare la delibera, con 20 giorni di tempo per fornire risposte a una serie di rilievi che smontano l’iter messo in piedi dal governo Meloni. Il Mit: «Il ponte sullo Stretto non è in discussione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti: «Governo chiarisca su costi e vincoli ambientali»

