Ponte sullo Stretto rilievi della Corte dei Conti sulla delibera Cipess | chiesti chiarimenti su più fronti

24 set 2025

La Corte dei Conti sottolinea «la necessità di acquisire chiarimenti ed elementi informativi» sulla recente delibera del Cipess che ha dato il via libera al Ponte sullo Stretto. In un documento alla presidenza del Consiglio la magistratura contabile scrive che «risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

