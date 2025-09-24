Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera Cipess

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le osservazioni dei giudici contabili. La Corte dei Conti ha acceso i riflettori sulla delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto emerge da un rilievo inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la decisione del Cipess “non risulta adeguatamente motivata”. I giudici sottolineano che, in un passaggio cruciale, la delibera avrebbe “trascurato una puntuale valutazione degli esiti istruttori”, limitandosi più a elencare le attività dei vari attori istituzionali che a un’analisi concreta, sia dal punto di vista fattuale che giuridico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera Cipess

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - X Vai su X

PONTE SULLO STRETTO | Bonelli definisce «grave e pericolosa» la posizione della società, che avrebbe persino sostenuto che la qualifica di parlamentare non legittimi l’accesso a documenti amministrativi - facebook.com Vai su Facebook

La Corte dei Conti frena il Ponte sullo Stretto. Il Ministero: Forniremo tutti i chiarimenti; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura; Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera del Cipess.

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti stoppa il progetto: “Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali - È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati ... Si legge su fanpage.it

Ponte sullo Stretto, rilievi della Corte dei Conti sulla delibera. Per il Pd è una «bocciatura», ma il ministero: «Normali interlocuzioni» - Botta e risposta sulla richiesta di chiarimenti dei giudici contabili sul documento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ... Scrive gds.it