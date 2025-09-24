Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti chiede chiarimenti e integrazioni alle delibera Cipess

Ponte sullo Stretto, trapelano indiscrezioni sull'esame della corte dei conti sul progetto. La magistratura contabile ha inteso inviare alla presidenza del consiglio un documento in cui si chiedono "chiarimenti ed elementi informativi" sulla delibera del Cipess che ha dato il via libera alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

