La Corte dei conti ha bloccato la delibera del Cipess sul ponte sullo Stretto, chiedendo al governo Meloni di ritirarla in autotutela e di fornire entro 20 giorni risposte a una lunga serie di rilievi che mettono in discussione l’intero iter accelerato avviato con il decreto del 2023. I magistrati contabili sottolineano che mancano elementi fondamentali, a partire dal parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dalle risposte ai rilievi del ministero dell’Ambiente sulla Via-Vas, richieste anche dall’Unione europea. Dubbi pesanti riguardano poi la quantificazione dei costi: dai criteri usati per stimare le spese di progettazione, sicurezza e prescrizioni del Comitato scientifico, fino alle discrepanze tra le cifre asseverate da Kpmg (10,48 miliardi di euro) e quelle approvate dal Cipess ad agosto (10,50 miliardi). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti boccia la delibera: “Iter da rifare”

