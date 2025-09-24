Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti boccia la delibera Il Mit | L’opera non è in discussione
La Corte dei Conti ha bloccato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto sottolineando " la necessità di acquisire chiarimenti ed elementi informativi". In un documento alla presidenza del Consiglio la magistratura contabile scrive che "risulterebbe non compiutamente assolto l'onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell'iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori". Dunque la delibera del Cipess " si appalesa più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività, sotto il profilo sia fattuale che giuridico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
