Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti boccia la delibera del Cipess

Messinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. E' quanto anticipato da un articolo de IlSole24ore ed è quanto sottolineano al governo dagli esponenti del Pd. "Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

