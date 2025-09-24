Ponte sullo Stretto | il Pd annuncia | La Corte Conti boccia la delibera Cipess

Feedpress.me | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La Corte dei Conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto delle norme europee e sulle valutazioni ambientali. Non si tratta di un passaggio formale, ma di una sonora bocciatura che mette in discussione l’impianto stesso del progetto. Salvini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ponte sullo stretto il pd annuncia la corte conti boccia la delibera cipess

© Feedpress.me - Ponte sullo Stretto: il Pd annuncia: "La Corte Conti boccia la delibera Cipess"

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

L'annuncio del Pd. La Corte Conti boccia la delibera sul Ponte sullo Stretto; Ponte sullo Stretto, i primi rilievi della Corte dei conti: «Documenti carenti, progetto da integrare; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura.

ponte stretto pd annunciaPonte sullo Stretto: il Pd annuncia: "La Corte Conti boccia la delibera Cipess" - «La Corte dei Conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. msn.com scrive

ponte stretto pd annunciaPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione» - In un documento alla presidenza del Consiglio dei ministri, la magistratura contabile sottolinea la necessità ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Pd Annuncia