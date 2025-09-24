Ponte sullo Stretto e Corte dei conti Mit e SdM | Chiarimenti saranno forniti nei tempi previsti
La presidenza del consiglio dei ministri dovrà rispondere alla richiesta istruttoria della Corte dei Conti entro un massimo di 20 giorni. I rilievi della magistratura contabile sono accurati e riguardano aspetti fondamentali del progetto, ma dal Mit è stata diffusa una nota nella quale si afferma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue
Tg3. . La Corte dei conti blocca l'appalto per il ponte sullo Stretto di Messina e chiede chiarimenti sulla delibera del Comitato governativo. Serena Mautone per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Stop della Corte dei Conti all'appalto del Ponte sullo Stretto. Il Pd: “Salvini chiarisca” - X Vai su X
La Corte dei Conti frena il Ponte sullo Stretto. Il Ministero: Forniremo tutti i chiarimenti; Ponte sullo Stretto, i primi rilievi della Corte dei conti: «Documenti carenti, progetto da integrare; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura.
Ponte Stretto, Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti - Ci sono state delle richieste di approfondimento e, quindi, verranno immediatamente consegnate a ... Segnala libero.it
Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti solleva dubbi e rinvia il progetto - Ci si attendeva una conferma definitiva della Corte dei Conti sul progetto "definitivo" del ponte sullo Stretto di Messina, ma il responso è arrivato sotto forma di un rinvio. tp24.it scrive