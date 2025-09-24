Ponte sullo Stretto e Corte dei conti Mit e SdM | Chiarimenti saranno forniti nei tempi previsti

La presidenza del consiglio dei ministri dovrà rispondere alla richiesta istruttoria della Corte dei Conti entro un massimo di 20 giorni. I rilievi della magistratura contabile sono accurati e riguardano aspetti fondamentali del progetto, ma dal Mit è stata diffusa una nota nella quale si afferma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it