Ponte sullo Stretto di Messina il Mit | Con la Corte dei Conti normale interlocuzione

«Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro ». Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

