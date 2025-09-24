Ponte sullo Stretto di Messina il Mit | Con la Corte dei Conti normale interlocuzione
«Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro ». Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione» - In un documento alla presidenza del Consiglio dei ministri, la magistratura contabile sottolinea la necessità ... Come scrive msn.com
Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti stoppa il progetto: “Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali - È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati ... Riporta fanpage.it