Ponte sullo Stretto | Corte dei Conti stoppa l’opera con prescrizioni Mit | Chiarimenti puntuali entro 20 giorni

Tegola nel Ponte sullo Stretto. Nella delibera del Cipess che dà via libera al progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto "risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ponte sullo Stretto: Corte dei Conti stoppa l’opera con prescrizioni. Mit: “Chiarimenti puntuali entro 20 giorni”

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Il Piano casa annunciato dalla premier Meloni? Costerebbe 12,5 miliardi, meno del Ponte sullo Stretto. - X Vai su X

Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - facebook.com Vai su Facebook

La Corte dei Conti frena il Ponte sullo Stretto. Il Ministero: Forniremo tutti i chiarimenti; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura; Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera del Cipess.

Ponte stretto di Messina, la Corte dei conti chiede chiarimenti - I magistrati pongono osservazioni sulla delibera del governo, sugli importi, sui costi e sulle stime del traffico. Riporta lapresse.it

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti stoppa il progetto: “Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali - È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati ... Lo riporta fanpage.it