Ponte sullo Stretto Corte dei Conti stoppa il progetto | Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati contabili ravvisano una mancanza di trasparenza nelle procedure e chiedono al governo di chiarire, alla luce anche delle ultime lettere inviate da Bruxelles a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione»; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura; Ponte sullo Stretto, il Pd: “Corte dei conti boccia la delibera Cipess”.

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione» - In un documento alla presidenza del Consiglio dei ministri, la magistratura contabile sottolinea la necessità ... Come scrive ilmessaggero.it

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, Corte dei Conti stoppa il progetto: “Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali - È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Corte Conti