Ponte sullo Stretto Corte dei Conti stoppa il progetto | Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali

È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati contabili ravvisano una mancanza di trasparenza nelle procedure e chiedono al governo di chiarire, alla luce anche delle ultime lettere inviate da Bruxelles a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - X Vai su X

PONTE SULLO STRETTO | Bonelli definisce «grave e pericolosa» la posizione della società, che avrebbe persino sostenuto che la qualifica di parlamentare non legittimi l’accesso a documenti amministrativi - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione»; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura; Ponte sullo Stretto, il Pd: “Corte dei conti boccia la delibera Cipess”.

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione» - In un documento alla presidenza del Consiglio dei ministri, la magistratura contabile sottolinea la necessità ... Come scrive ilmessaggero.it

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti stoppa il progetto: “Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali - È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati ... Si legge su fanpage.it