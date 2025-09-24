Il Ponte sullo Stretto di Messina non risulta essere in discussione per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche alla luce dell’intervento della Corte dei Conti. La magistratura contabile ha chiesto diversi approfondimenti, in particolare sulla delibera del Cipess. La richiesta principale è ottenere chiarimenti sulle motivazioni che hanno supportato l’approvazione del progetto definitivo dell’opera. Secondo una replica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle notizie diffuse nelle ultime ore, la richiesta della Corte dei Conti rientra nell’ordinaria interlocuzione tra amministrazioni e organo di controllo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti chiede chiarimenti. Salvini corre ai ripari