Ponte sullo Stretto Ciucci dopo i rilievi della Corte dei Conti | Pronti a fornire tutti i documenti utili

Messinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stretto di Messina, di concerto con le Istituzioni interessate, è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l’istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera Cipess, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Ponte sullo Stretto, Ciucci dopo i rilievi della Corte dei Conti: Pronti a fornire tutti i documenti utili; Ponte sullo Stretto occasione di rilancio per Villa San Giovanni: FI sull’incontro tra Caminiti e Ciucci; Ciucci (Ad Stretto di Messina): “Vi racconto come faremo il Ponte”.

ponte stretto ciucci dopoCiucci, 'da Corte dei Conti nessuna bocciatura per Ponte' - "L'Ufficio di Controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo. Secondo ansa.it

ponte stretto ciucci dopoPonte sullo Stretto, Pietro Ciucci: «Dalla Corte dei Conti nessuna bocciatura» - “La Corte dei conti, nell’ambito dell’esame in corso sulla recente delibera CIPESS di approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, sottoposta al controllo di legit ... Lo riporta letteraemme.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Ciucci Dopo